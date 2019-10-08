CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.10.2019 22:22
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-30
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-40
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-40 Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
DİĞER 0-40 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-40 Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791713
BIST