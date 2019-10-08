CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-15BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-25BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-25Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir.Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olanAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100DİĞER 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791714BIST