CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.10.2019 22:26
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-60
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-15
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 40-80
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-35
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
DİĞER 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
DİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50
DİĞER 0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
DİĞER 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Ortaklığı Payları da dahildir
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791725
BIST