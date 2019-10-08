CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-60ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-15BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 40-80BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-35BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-50İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50DİĞER 0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10DİĞER 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Ortaklığı Payları da dahildirKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791725BIST