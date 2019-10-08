CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıDİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 80-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791727BIST