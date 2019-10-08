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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.10.2019 22:27
GÜNCEL HABERLER

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
DİĞER 0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791727


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