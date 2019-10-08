CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-15ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplananTers Repo İşlemleri Vaad Sözleşmeleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-5 BIST Repo-Ters Repo pazarında gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurtiçi Para Piyasası İşlemleriİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinden Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791728BIST