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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.11.2019 20:16
GÜNCEL HABERLER



CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798787


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METRO 2,88 79.308.521 % 20,00  
PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3493 7,3861 % -0,74  
Frank 5,7776 5,8124 % -0,32  
Riyal 1,5259 1,5335 % -0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 3,16  
Altın Gr. 270 270 -1,24  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,89 16,93 0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,54 62,54 0,48  
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