CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2020 18:39
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
DİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7 93
2017 20 80
2016 20 80
2015 20 80
2014 20 80
2013 20 80
2012 20 80
2011 20 80
2010 20 80
2009 20 80
2008 20 80
2019 7 93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813260
BIST