CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2020 18:40
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
DİĞER 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-50
DİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-40 (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan)
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50
DİĞER 0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 9,75 90,25
2017 20 80
2016 20 80
2015 20 80
2014 20 80
2013 20 80
2012 20 80
2019 9,75 90,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813262
BIST