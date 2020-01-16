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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.01.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS UZUN 80 31/07/2019-4
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 31/07/2019-4
BIST 100 10 31/07/2019-4

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 9,75 90,25
2017 20 80
2016 20 80
2015 20 80
2014 20 80
2013 20 80
2019 9,75 90,25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813263


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENCM 9,88 47.219.867 % 19,90  
BNTAS 3,33 201.717.826 % 19,78  
QNBFL 196,00 1.865.763 % 14,96  
QNBFB 58,80 13.570.070 % 14,96  
DAGHL 4,78 10.301.761 % 14,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6334 7,6717 % -0,02  
Frank 6,0493 6,0857 % -0,39  
Riyal 1,5568 1,5646 % -0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.551 -5,16  
Altın Gr. 292 292 -2,07  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 64,80 64,80 0,80  
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