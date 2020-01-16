CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS 547 GUN 85 31/07/2019-5BIST 100 10 31/07/2019-5BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 31/07/2019-5Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2Ters Repo İşlemleri 0-2BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30 Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla i. Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarıİşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2018 9,75 90,252017 20 802016 20 802015 20 802014 20 802013 20 802019 9,75 90,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813264BIST