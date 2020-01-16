CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 31/07/2019-4BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 31/07/2019-4KATILIM 50 10 31/07/2019-4İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2018 7 932017 20 802019 7 93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813265BIST