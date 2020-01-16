CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS 91 GUN 25 31/07/2019-5BIST-KYD REPO (BRUT) 60 31/07/2019-5BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 31/07/2019-5Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100Ters Repo İşlemleri 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-50Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2018 7 932017 20 802016 20 802015 20 802014 20 802013 20 802012 20 802011 20 802010 20 802009 20 802008 20 802019 7 93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813266BIST