CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2020 23:18
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,86
Varsa İade Tutarı (TL)
5164,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
552,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,44
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı 2019 Dönemi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809877
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9163
En Düşük
5,9129
18:056,5737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5768
En Düşük
6,5714
18:05295,19
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -6,70
|Açılış
|: 295,16
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
294,83
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7194
|7,7581
|% -1,19
|
|Frank
|6,0449
|6,0813
|% -1,33
|
|Riyal
|1,5703
|1,5782
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-11,08
|
|Altın Gr.
|295
|295
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-2,49
|