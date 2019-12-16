CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik Fitch derecelendirme notu "AA(tur)" iken "A+ (tur)" seviyesine çekilmiş, görünüm ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803590BIST