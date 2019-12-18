CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
18.12.2019 17:18
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804199
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9213
En Düşük
5,8830
18:056,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,35
|Açılış
|: 280,72
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.007
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.681.337
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.781.871
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.919.041
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.340.441
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.065.221.602
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.355.359
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|334.916.517
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|327.724.081
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.355.359
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.467.907
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.219.266
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|173.890.531
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7162
|7,7549
|% 0,17
|
|Frank
|6,0081
|6,0443
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,93
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,73
|65,73
|-0,37
|