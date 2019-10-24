***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 63.021 400.000 51.760.374 13.885.797 68.109.192 68.109.192Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-50.482 -50.482 -50.482Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710Transferler2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.058.884 2.805.527 3.864.411 3.864.411Dönem Sonu Bakiyeler11 4.000.000 63.021 1.058.884 800.000 63.195.689 2.805.527 71.923.121 71.923.121Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Transferler-1.522.502 1.522.502 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.126.548 7.126.548 7.126.548Dönem Sonu Bakiyeler11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 7.126.548 74.751.367 74.751.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.756.381 -23.218.963Dönem Karı (Zararı)7.126.548 2.805.527Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.126.548 2.805.527Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-796.559 -6.176.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler261.068 308.910Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.281.637 -1.840.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.471.353 -1.840.440Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-189.716 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.684.845 -5.740.451Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -9.684.845 -5.740.451Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.345.581 1.095.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.346.893 -14.022.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.778.155 -4.808.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.778.155 -4.808.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.302.792 -18.034.647İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.302.792 -18.034.647Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 1.299.822Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.747.608 7.994.112İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.596.181 7.490.786İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-151.427 503.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.648 -473.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-74.648 -473.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.983.096 -17.392.992Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -2.230.751 -2.538.940Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.508.726 -3.287.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.743.184 5.642.267Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.915 -40.504Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -17.915 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -40.504Alınan Temettüler69.378 0Alınan Faiz9.691.721 5.682.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.986.803 -17.576.696NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.986.803 -17.576.696DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 58.772.518 64.587.332DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 60.759.321 47.010.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 62.255.173 60.239.138Ticari Alacaklar5 102.788.682 107.564.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar102.788.682 107.564.153Diğer Alacaklar6 19.171.314 14.921.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.171.314 14.921.659Peşin Ödenmiş Giderler0 17.588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 17.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 209.977 1.410.200ARA TOPLAM184.425.146 184.152.738TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR184.425.146 184.152.738DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar6 9.553 8.206İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.553 8.206Maddi Duran Varlıklar7 24.518 17.123Mobilya ve Demirbaşlar24.518 17.123Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 175.464 426.012Bilgisayar Yazılımları175.464 426.012Ertelenmiş Vergi Varlığı16 35.092 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.761.881 1.968.595TOPLAM VARLIKLAR186.187.027 186.121.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 104.679.085 109.613.725İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 103.028.770 107.811.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.650.315 1.801.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 227.302 185.947Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar9 5.838.473 8.024.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.838.473 8.024.030Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler315.158 395.053İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler315.158 395.053ARA TOPLAM111.060.018 118.218.755TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.060.018 118.218.755UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 375.642 219.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar375.642 219.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 58.685TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER375.642 277.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER111.435.660 118.496.514ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.751.367 67.624.819Ödenmiş Sermaye11 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler11 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 61.673.187 63.195.689Net Dönem Karı veya Zararı7.126.548 -1.522.502TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.751.367 67.624.819TOPLAM KAYNAKLAR186.187.027 186.121.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 19.215.107 13.968.079 1.515.094 5.770.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.215.107 13.968.079 1.515.094 5.770.944BRÜT KAR (ZARAR)19.215.107 13.968.079 1.515.094 5.770.944Genel Yönetim Giderleri13 -16.039.334 -13.093.794 -5.423.488 -4.185.813Pazarlama Giderleri13 -2.833.416 -2.967.141 -769.420 -1.008.125Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 10.199.912 5.745.754 3.156.099 2.548.385Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -70.140 -50.288 -628 -631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.472.129 3.602.610 -1.522.343 3.124.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.472.129 3.602.610 -1.522.343 3.124.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.472.129 3.602.610 -1.522.343 3.124.760Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.345.581 -797.083 -69.957 -688.446Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -3.430.974 -1.261.090 -75.197 -811.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 85.393 464.007 5.240 123.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.126.548 2.805.527 -1.592.300 2.436.314DÖNEM KARI (ZARARI)7.126.548 2.805.527 -1.592.300 2.436.314Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.126.548 2.805.527 -1.592.300 2.436.314Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.384 1.058.884 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.357.543Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.384 -298.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.384 -298.659DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.384 1.058.884 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.134.932 3.864.411 -1.592.300 2.436.314Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.134.932 3.864.411 -1.592.300 2.436.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794641BIST