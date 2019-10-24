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***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24.10.2019 18:27
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***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2019
Karar Sayısı
19/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                       Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi                          : 24.10.2019
Karar No                               : 19 / 11
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
Mali Tablo ve Raporlarımız SPK Seri II N14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmıs olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Aracı Kurum Yönetim Kurulumuz sorumludur.
 
a)    30/09/2019 dönemine iliskin Finansal Tabloların ve dipnotların tarafımızdan incelendiğini,
b)    İsletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal tabloların ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)    İsletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıs Finansal Tabloların ve dipnotların isletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı,
 
Beyan ederiz.
 
 
 
 
CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
Tayfun KURBAN                    Mehmet MURSALOĞLU                              
Genel Müdür Yrd.                   Yön.Kur.Başkan Vekili - Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794642


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