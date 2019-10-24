***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/10/2019Karar Sayısı19/11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFinansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi : 24.10.2019Karar No : 19 / 11SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ:II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIMali Tablo ve Raporlarımız SPK Seri II N14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmıs olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Aracı Kurum Yönetim Kurulumuz sorumludur.a) 30/09/2019 dönemine iliskin Finansal Tabloların ve dipnotların tarafımızdan incelendiğini,b) İsletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal tabloların ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İsletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıs Finansal Tabloların ve dipnotların isletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı,Beyan ederiz.CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tayfun KURBAN Mehmet MURSALOĞLUGenel Müdür Yrd. Yön.Kur.Başkan Vekili - Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794642BIST