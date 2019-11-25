***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Şirketimizin konsolide finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının derecelendirilmesi sürecinde, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notu/görünümünü ‘A+ (Trk)/Stabil' seviyesinde teyit etmiştir. Uluslararası yabancı ve yerel para notu/görünümünü ise ‘BBB-/Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800309BIST