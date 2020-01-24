***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,- Yönetim Kurulu üyesi Barış ORAN'ın 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle istifasının görüşülmesi neticesinde istifasının kabul edilmesine,- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ali ÇALIŞKAN'ın kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilmesine,- Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Hakan TİMUR'un seçilmesine,karar verilmişltir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814411BIST