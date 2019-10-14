***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2019 11:37
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜLKÜ ÖZCAN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI(BEYAZ ÇİMENTO VE ÖZEL ÜRÜNLER SATIŞ PAZARLAMA) AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş.YÖNETİM KURUL ÜYESİ
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
CANER TÜRKYENER TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (HAZIR BETON) - GRİ ÇİMENTO İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ (KAYSERİ, NİĞDE)
HÜSEYİN ÇAĞLAR SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
FEHMİ MURAT DERİCİOĞLU DİJİTAL TEKNOLİJİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
FATİH ALAGAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN KALINAĞAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-MERSİN Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-MERSİN / FABRİKA MÜDÜRÜ-KAYSERİ
ERBİL KOÇAK SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ Yönetici YURTİÇİ SATIŞ DİREKTÖRÜ - AKDENİZ BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792900
BIST
15:2894.834
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -4.193,69
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:285,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0497
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:286,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:28284,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,06
|Açılış
|: 284,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12