***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.215.699 6.986.372 13.202.071 7.080.047 8.843.000 15.923.047GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 1.253.559 1.197.062 2.450.621 1.051.993 1.928.406 2.980.399Teminat Mektupları1.224.885 961.656 2.186.541 1.019.020 1.112.063 2.131.083Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.224.885 961.656 2.186.541 1.019.020 1.112.063 2.131.083Banka Kredileri28.674 0 28.674 32.973 44.122 77.095İthalat Kabul Kredileri28.674 0 28.674 32.973 44.122 77.095Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 183.355 183.355 0 723.169 723.169Belgeli Akreditifler0 145.659 145.659 0 647.336 647.336Diğer Akreditifler0 37.696 37.696 0 75.833 75.833Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 52.051 52.051 0 49.052 49.052Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.491.719 2.623.400 4.115.119 1.093.691 2.197.815 3.291.506Cayılamaz Taahhütler1.491.719 2.623.400 4.115.119 1.093.691 2.197.815 3.291.506Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.308.585 2.623.400 3.931.985 929.160 2.197.815 3.126.975Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 6.851 0 6.851 6.341 0 6.341İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 176.283 0 176.283 158.190 0 158.190Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.470.421 3.165.910 6.636.331 4.934.363 4.716.779 9.651.142Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.470.421 3.165.910 6.636.331 4.934.363 4.716.779 9.651.142Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.160.251 1.046.532 2.206.783 1.885.597 1.813.648 3.699.245Vadeli Döviz Alım İşlemleri996.558 160.837 1.157.395 1.143.780 783.954 1.927.734Vadeli Döviz Satım İşlemleri163.693 885.695 1.049.388 741.817 1.029.694 1.771.511Para ve Faiz Swap İşlemleri1.887.250 1.752.378 3.639.628 2.707.100 2.553.953 5.261.053Swap Para Alım İşlemleri580.972 1.194.615 1.775.587 706.773 1.836.764 2.543.537Swap Para Satım İşlemleri1.306.278 557.763 1.864.041 2.000.327 717.189 2.717.516Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları422.920 367.000 789.920 341.666 349.178 690.844Para Alım Opsiyonları211.460 183.500 394.960 170.833 174.589 345.422Para Satım Opsiyonları211.460 183.500 394.960 170.833 174.589 345.422Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER55.710.363 2.317.844 58.028.207 55.674.938 2.802.599 58.477.537EMANET KIYMETLER55.665.839 63.818 55.729.657 55.572.911 83.891 55.656.802Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler53.982.779 6 53.982.785 53.982.213 5 53.982.218Tahsile Alınan Çekler1.683.060 63.812 1.746.872 1.590.122 83.834 1.673.956Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 576 52 628Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler5.3.1 0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER43.520 2.069.540 2.113.060 98.170 2.527.359 2.625.529Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri2.080 1.611.216 1.613.296 2.080 1.948.925 1.951.005Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul41.440 455.501 496.941 96.090 575.688 671.778Diğer Rehinli Kıymetler0 2.823 2.823 0 2.746 2.746Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.004 184.486 185.490 3.857 191.349 195.206BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI61.926.062 9.304.216 71.230.278 62.754.985 11.645.599 74.400.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.283.620 926.819 476.826 402.581Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 535.230 451.339 180.674 191.069Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler41.130 28.754 10.671 11.433Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 619.708 304.881 241.737 159.403Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 46.132 0 16.645Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 87.373 95.713 43.709 24.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar32.544 30.203 23.853 6.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar54.829 65.510 19.856 17.848İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri179 0 35 0FAİZ GİDERLERİ (-)-541.090 -367.230 -186.094 -179.408Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -518.861 -347.123 -179.892 -172.342Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -14.443 -16.133 -3.528 -5.051Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 0 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-3.843 0 -1.195Diğer Faiz Giderleri-3.943 -3.974 -1.479 -2.015NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ742.530 559.589 290.732 223.173NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ64.433 59.757 21.449 20.458Alınan Ücret ve Komisyonlar96.082 90.516 32.170 31.844Gayri Nakdi Kredilerden17.424 9.908 6.173 3.691Diğer78.658 80.608 25.997 28.153Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-31.649 -30.759 -10.721 -11.386Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-31.649 -30.759 -10.721 -11.386TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 197.672 110.652 29.500 91.953Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)59.350 9.067 32.872 22.718Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)59.228 -51.029 -36.526 -55.930Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)79.094 152.614 33.154 125.165DİĞER FAALİYET GELİRLERİ72.606 75.807 18.698 27.904FAALİYET BRÜT KÂRI1.077.241 805.805 360.379 363.488KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -10.016 -90.640 -7.410 -29.716PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -108.004 -76.484 -35.359 -25.349DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -202.148 -231.274 -65.941 -90.803NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.4.8 757.073 407.407 251.669 217.620BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)757.073 407.407 251.669 217.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-178.510 -101.707 -87.775 -53.036Cari Vergi Karşılığı5.4.9 -179.892 -89.019 -81.492 -52.866Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -14.233 -6.283 -1.715Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.4.9 1.382 1.545 0 1.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 578.563 305.700 163.894 164.584DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI578.563 305.700 163.894 164.584Grubun Karı (Zararı)578.563 305.700 163.894 164.584Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.214 0 0 0 0 305.700 0 0 194.486Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)(5.2.12.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.559 0 -267.523 0 0 -180.964Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.500 0 0 0 0 -181.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 -267.523 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 536Dönem Sonu Bakiyeler33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -137.452 0 0 989.684 0 305.700 0 0 1.437.462Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -87.418 0 0 989.683 0 488.747 0 0 1.670.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -87.418 0 0 989.683 0 488.747 0 0 1.670.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.208 0 0 0 0 578.563 0 0 639.771Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.747 0 -488.747 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.747 0 -488.747 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.210 0 0 1.478.430 0 578.563 0 0 2.310.313Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.844.526 2.668.953 7.513.479 4.428.866 1.511.775 5.940.641Nakit ve Nakit Benzerleri3.913.165 2.565.874 6.479.039 3.684.173 1.353.996 5.038.169Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 3.851.058 2.525.327 6.376.385 3.573.020 1.299.578 4.872.598Bankalar5.1.3 62.107 40.547 102.654 111.153 54.418 165.571Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar158.558 0 158.558 149.989 0 149.989Devlet Borçlanma Senetleri158.558 0 158.558 149.989 0 149.989Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 771.836 0 771.836 569.708 0 569.708Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 767.453 0 767.453 569.708 0 569.708Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 4.383 0 4.383 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 967 103.079 104.046 24.996 157.779 182.775Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 967 103.079 104.046 24.996 157.779 182.775Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.5.6 3.216.881 1.530.508 4.747.389 2.033.658 1.743.762 3.777.420Krediler3.174.108 1.530.508 4.704.616 2.031.011 1.743.762 3.774.773Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar5.1.5.10 141.464 0 141.464 95.974 0 95.974Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -98.691 0 -98.691 -93.327 0 -93.327SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 38.354 7.080 45.434 12.654 0 12.654MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 6.827 0 6.827 7.919 0 7.919Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.827 0 6.827 7.919 0 7.919YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 4.269 0 4.269 20.149 0 20.149DİĞER AKTİFLER5.1.18 116.463 64.119 180.582 127.038 171.508 298.546VARLIKLAR TOPLAMI8.227.320 4.270.660 12.497.980 6.630.284 3.427.045 10.057.329YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 5.524.273 4.136.656 9.660.929 3.821.690 3.972.366 7.794.056ALINAN KREDİLER5.2.3 5.722 0 5.722 6.662 0 6.662PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2 70.218 13.634 83.852 189.482 29.374 218.856Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı70.218 13.634 83.852 189.482 29.374 218.856Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 24.497 7.141 31.638 0 0 0KARŞILIKLAR156.250 0 156.250 153.723 0 153.723Genel Karşılıklar5.2.8.1 100.430 0 100.430 96.432 0 96.432Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 36.687 0 36.687 40.443 0 40.443Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 19.133 0 19.133 16.848 0 16.848CARİ VERGİ BORCU5.2.9 113.258 0 113.258 82.275 0 82.275ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER129.603 6.415 136.018 121.987 9.228 131.215ÖZKAYNAKLAR2.310.313 0 2.310.313 1.670.542 0 1.670.542Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 -26.210 0 -26.210 -87.418 0 -87.418Kar Yedekleri1.478.430 0 1.478.430 989.683 0 989.683Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 1.460.372 0 1.460.372 971.625 0 971.625Diğer Kar Yedekleri5.2.1 0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar5.2.3 578.563 0 578.563 488.747 0 488.747Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı578.563 0 578.563 488.747 0 488.747Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.334.134 4.163.846 12.497.980 6.046.361 4.010.968 10.057.329Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)578.563 305.700DİĞER KAPSAMLI GELİRLER61.208 -111.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar61.208 -111.214Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri78.472 -142.582Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.264 31.368TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)639.771 194.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı295.745 467.237Alınan Faizler1.287.298 1.020.119Ödenen Faizler-531.916 -409.362Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar96.083 90.516Elde Edilen Diğer Kazançlar53.656 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar653 519Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-114.646 -79.903Ödenen Vergiler-136.530 160.232Diğer-358.853 -314.884Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.103.433 3.759.943Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış148.257 -366.496Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-79.062 -184.266Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-985.186 -452.736Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)24.962 -102.690Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)603.752 230.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)1.253.947 4.370.045Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-940 8.702Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)137.703 256.484Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.399.178 4.227.180YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-148.459 543.675İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-29.660 -838Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller192 303Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-135.734 193.497Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 344.086Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer16.743 6.627FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit31.638 -181.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -181.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler31.638 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi79.449 817.703Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.361.806 5.407.058Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.470.384 1.954.437Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.832.190 7.361.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798681BIST