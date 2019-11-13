***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor
13.11.2019 15:38
***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.215.699 6.986.372 13.202.071 7.080.047 8.843.000 15.923.047
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.253.559 1.197.062 2.450.621 1.051.993 1.928.406 2.980.399
Teminat Mektupları
1.224.885 961.656 2.186.541 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.224.885 961.656 2.186.541 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Banka Kredileri
28.674 0 28.674 32.973 44.122 77.095
İthalat Kabul Kredileri
28.674 0 28.674 32.973 44.122 77.095
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 183.355 183.355 0 723.169 723.169
Belgeli Akreditifler
0 145.659 145.659 0 647.336 647.336
Diğer Akreditifler
0 37.696 37.696 0 75.833 75.833
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 52.051 52.051 0 49.052 49.052
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.491.719 2.623.400 4.115.119 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Cayılamaz Taahhütler
1.491.719 2.623.400 4.115.119 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.308.585 2.623.400 3.931.985 929.160 2.197.815 3.126.975
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 6.851 0 6.851 6.341 0 6.341
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 176.283 0 176.283 158.190 0 158.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.470.421 3.165.910 6.636.331 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.470.421 3.165.910 6.636.331 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.160.251 1.046.532 2.206.783 1.885.597 1.813.648 3.699.245
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
996.558 160.837 1.157.395 1.143.780 783.954 1.927.734
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
163.693 885.695 1.049.388 741.817 1.029.694 1.771.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.887.250 1.752.378 3.639.628 2.707.100 2.553.953 5.261.053
Swap Para Alım İşlemleri
580.972 1.194.615 1.775.587 706.773 1.836.764 2.543.537
Swap Para Satım İşlemleri
1.306.278 557.763 1.864.041 2.000.327 717.189 2.717.516
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
422.920 367.000 789.920 341.666 349.178 690.844
Para Alım Opsiyonları
211.460 183.500 394.960 170.833 174.589 345.422
Para Satım Opsiyonları
211.460 183.500 394.960 170.833 174.589 345.422
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
55.710.363 2.317.844 58.028.207 55.674.938 2.802.599 58.477.537
EMANET KIYMETLER
55.665.839 63.818 55.729.657 55.572.911 83.891 55.656.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
53.982.779 6 53.982.785 53.982.213 5 53.982.218
Tahsile Alınan Çekler
1.683.060 63.812 1.746.872 1.590.122 83.834 1.673.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 576 52 628
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
43.520 2.069.540 2.113.060 98.170 2.527.359 2.625.529
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.611.216 1.613.296 2.080 1.948.925 1.951.005
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
41.440 455.501 496.941 96.090 575.688 671.778
Diğer Rehinli Kıymetler
0 2.823 2.823 0 2.746 2.746
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.004 184.486 185.490 3.857 191.349 195.206
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.926.062 9.304.216 71.230.278 62.754.985 11.645.599 74.400.584
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1.283.620 926.819 476.826 402.581
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 535.230 451.339 180.674 191.069
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
41.130 28.754 10.671 11.433
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 619.708 304.881 241.737 159.403
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 46.132 0 16.645
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 87.373 95.713 43.709 24.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
32.544 30.203 23.853 6.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
54.829 65.510 19.856 17.848
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
179 0 35 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
-541.090 -367.230 -186.094 -179.408
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -518.861 -347.123 -179.892 -172.342
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -14.443 -16.133 -3.528 -5.051
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.843 0 -1.195
Diğer Faiz Giderleri
-3.943 -3.974 -1.479 -2.015
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
742.530 559.589 290.732 223.173
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
64.433 59.757 21.449 20.458
Alınan Ücret ve Komisyonlar
96.082 90.516 32.170 31.844
Gayri Nakdi Kredilerden
17.424 9.908 6.173 3.691
Diğer
78.658 80.608 25.997 28.153
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-31.649 -30.759 -10.721 -11.386
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-31.649 -30.759 -10.721 -11.386
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 197.672 110.652 29.500 91.953
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
59.350 9.067 32.872 22.718
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
59.228 -51.029 -36.526 -55.930
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
79.094 152.614 33.154 125.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
72.606 75.807 18.698 27.904
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.077.241 805.805 360.379 363.488
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -10.016 -90.640 -7.410 -29.716
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -108.004 -76.484 -35.359 -25.349
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -202.148 -231.274 -65.941 -90.803
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 757.073 407.407 251.669 217.620
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
757.073 407.407 251.669 217.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-178.510 -101.707 -87.775 -53.036
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -179.892 -89.019 -81.492 -52.866
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -14.233 -6.283 -1.715
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 1.382 1.545 0 1.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 578.563 305.700 163.894 164.584
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
578.563 305.700 163.894 164.584
Grubun Karı (Zararı)
578.563 305.700 163.894 164.584
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.214 0 0 0 0 305.700 0 0 194.486
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
(5.2.12.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.559 0 -267.523 0 0 -180.964
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.500 0 0 0 0 -181.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 -267.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 536
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -137.452 0 0 989.684 0 305.700 0 0 1.437.462
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -87.418 0 0 989.683 0 488.747 0 0 1.670.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -87.418 0 0 989.683 0 488.747 0 0 1.670.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.208 0 0 0 0 578.563 0 0 639.771
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.747 0 -488.747 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.747 0 -488.747 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.210 0 0 1.478.430 0 578.563 0 0 2.310.313
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.844.526 2.668.953 7.513.479 4.428.866 1.511.775 5.940.641
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.913.165 2.565.874 6.479.039 3.684.173 1.353.996 5.038.169
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 3.851.058 2.525.327 6.376.385 3.573.020 1.299.578 4.872.598
Bankalar
5.1.3 62.107 40.547 102.654 111.153 54.418 165.571
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
158.558 0 158.558 149.989 0 149.989
Devlet Borçlanma Senetleri
158.558 0 158.558 149.989 0 149.989
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 771.836 0 771.836 569.708 0 569.708
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 767.453 0 767.453 569.708 0 569.708
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 4.383 0 4.383 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 967 103.079 104.046 24.996 157.779 182.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 967 103.079 104.046 24.996 157.779 182.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 3.216.881 1.530.508 4.747.389 2.033.658 1.743.762 3.777.420
Krediler
3.174.108 1.530.508 4.704.616 2.031.011 1.743.762 3.774.773
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 141.464 0 141.464 95.974 0 95.974
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -98.691 0 -98.691 -93.327 0 -93.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 38.354 7.080 45.434 12.654 0 12.654
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 6.827 0 6.827 7.919 0 7.919
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.827 0 6.827 7.919 0 7.919
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 4.269 0 4.269 20.149 0 20.149
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 116.463 64.119 180.582 127.038 171.508 298.546
VARLIKLAR TOPLAMI
8.227.320 4.270.660 12.497.980 6.630.284 3.427.045 10.057.329
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 5.524.273 4.136.656 9.660.929 3.821.690 3.972.366 7.794.056
ALINAN KREDİLER
5.2.3 5.722 0 5.722 6.662 0 6.662
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 70.218 13.634 83.852 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
70.218 13.634 83.852 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 24.497 7.141 31.638 0 0 0
KARŞILIKLAR
156.250 0 156.250 153.723 0 153.723
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 100.430 0 100.430 96.432 0 96.432
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 36.687 0 36.687 40.443 0 40.443
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 19.133 0 19.133 16.848 0 16.848
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 113.258 0 113.258 82.275 0 82.275
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
129.603 6.415 136.018 121.987 9.228 131.215
ÖZKAYNAKLAR
2.310.313 0 2.310.313 1.670.542 0 1.670.542
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -26.210 0 -26.210 -87.418 0 -87.418
Kar Yedekleri
1.478.430 0 1.478.430 989.683 0 989.683
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 1.460.372 0 1.460.372 971.625 0 971.625
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 578.563 0 578.563 488.747 0 488.747
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
578.563 0 578.563 488.747 0 488.747
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.334.134 4.163.846 12.497.980 6.046.361 4.010.968 10.057.329
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
578.563 305.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
61.208 -111.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.208 -111.214
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
78.472 -142.582
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.264 31.368
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
639.771 194.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
295.745 467.237
Alınan Faizler
1.287.298 1.020.119
Ödenen Faizler
-531.916 -409.362
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
96.083 90.516
Elde Edilen Diğer Kazançlar
53.656 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
653 519
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-114.646 -79.903
Ödenen Vergiler
-136.530 160.232
Diğer
-358.853 -314.884
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.103.433 3.759.943
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
148.257 -366.496
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-79.062 -184.266
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-985.186 -452.736
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
24.962 -102.690
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
603.752 230.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.253.947 4.370.045
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-940 8.702
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
137.703 256.484
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.399.178 4.227.180
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-148.459 543.675
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-29.660 -838
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
192 303
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-135.734 193.497
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 344.086
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
16.743 6.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
31.638 -181.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -181.500
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
31.638 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
79.449 817.703
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.361.806 5.407.058
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.470.384 1.954.437
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.832.190 7.361.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798681
BIST