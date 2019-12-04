CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5156
|7,5533
|% 0,97
|Frank
|5,7980
|5,8329
|% 0,06
|Riyal
|1,5291
|1,5368
|% 0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,22
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|Yarım
|870
|893
|2,03
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,26
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,03
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
Seans Raporu
- 17:59DYOBY Yüzde 6.15 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 938, 981 adet işlem
- 17:58DYOBY Yüzde 6.81 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 812, 017 adet işlem
- 17:57BANVT Yüzde 4.33 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 848, 173 adet işlem
- 17:56LIDFA Yüzde 8.62 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 755, 146 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ARCLK, PGSUS