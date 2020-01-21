***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/01/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKSU Aviation Pvt. Ltd.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20 milyon Hint Rupisi (260 bin Avro)Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.01.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.610.108 Hint Rupisi (47 bin Avro)Beher Payın Alış Fiyatı277 Hint Rupisi (yaklaşık 3,59 Avro)Toplam Tutar100 milyon Hint Rupisi (1.297.017 Avro)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15,29%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)57,65%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)57,65%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,38%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,66%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKSU Aviation Pvt. Ltd.'nin yıllık ortalama cirosu 3,7 milyon Avro olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSermaye metoduna göre indirgenmiş nakit akım yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporu düzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.12.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıSudit K. Parekh & Co. LLPDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar277 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 3,6 milyon Avro)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin %50 oranında iştiraki bulunduğu, Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş, 20.000.000- (yirmimilyon) Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Hindistan'da mukim iştirakimiz KSU Aviation Pvt Ltd ("KSU")'in, öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi tutarındaki sermaye ödemesinin Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle gerçekleştirilmesine, bu şekilde Şirketimizin KSU'da %57,65 oranında hissedar haline gelmesine, bu çerçevede, Şirketimizce toplam 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi (1.297.017 Avro) ödenmesine, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813668BIST