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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

21.01.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/01/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KSU Aviation Pvt. Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20 milyon Hint Rupisi (260 bin Avro)
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.01.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.610.108 Hint Rupisi (47 bin Avro)
Beher Payın Alış Fiyatı
277 Hint Rupisi (yaklaşık 3,59 Avro)
Toplam Tutar
100 milyon Hint Rupisi (1.297.017 Avro)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15,29%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
57,65%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
57,65%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,38%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,66%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
KSU Aviation Pvt. Ltd.'nin yıllık ortalama cirosu 3,7 milyon Avro olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Sermaye metoduna göre indirgenmiş nakit akım yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.12.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Sudit K. Parekh & Co. LLP
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
277 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 3,6 milyon Avro)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin %50 oranında iştiraki bulunduğu, Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş, 20.000.000- (yirmimilyon) Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Hindistan'da mukim iştirakimiz KSU Aviation Pvt Ltd ("KSU")'in,  öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi tutarındaki sermaye ödemesinin Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle gerçekleştirilmesine, bu şekilde Şirketimizin KSU'da %57,65 oranında hissedar haline gelmesine, bu çerçevede, Şirketimizce toplam 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi (1.297.017 Avro) ödenmesine, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813668


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Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 -0,05  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 64,55 64,55 -0,65  
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