***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:13
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 1.279.870.060 1.004.210.608 531.086.945 462.828.884
Satışların Maliyeti
20 -848.105.195 -628.806.783 -304.429.485 -261.888.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
431.764.865 375.403.825 226.657.460 200.940.330
BRÜT KAR (ZARAR)
20 431.764.865 375.403.825 226.657.460 200.940.330
Genel Yönetim Giderleri
-170.647.765 -120.342.966 -65.051.982 -43.479.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.280.893 221.909.001 -13.019.799 150.315.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.969.444 -203.309.633 -37.348.014 -124.973.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
244.428.549 273.660.227 111.237.665 182.803.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.846.497 2.915.531 629.681 1.063.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-263 -347.435 -137.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16.446.463 16.303.170 9.285.796 7.009.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
263.721.246 292.531.493 121.153.142 190.739.492
Finansman Gelirleri
21 36.760.108 81.722.836 20.767.534 49.606.148
Finansman Giderleri
22 -110.514.164 -214.452.216 26.785.806 -145.520.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.967.190 159.802.113 168.706.482 94.825.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.953.697 -5.815.549 -34.252.291 -678.834
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -48.848.360 -21.325.584 -36.745.669 -12.558.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 24.894.663 15.510.035 2.493.378 11.879.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
166.013.493 153.986.564 134.454.191 94.146.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
166.013.493 153.986.564 134.454.191 94.146.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.502.123 2.576.085 2.718.575 1.077.672
Ana Ortaklık Payları
162.511.370 151.410.479 131.735.616 93.068.905
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.234.891 85.287.540
Dönem Karı (Zararı)
166.013.493 153.986.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.262.579 205.222.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 91.696.258 33.451.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.798.318 4.761.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.867.089 7.773.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.867.089 7.773.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.394.842 10.035.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.760.240 -6.135.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
45.155.082 16.171.500
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.845.072 162.254.794
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.446.463 -16.303.170
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.953.697 5.815.549
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.846.234 -2.568.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.141.279 -257.919.147
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.886.392 -15.821.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.866.320 -293.264.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-623.008 -139.501.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.243.312 -153.763.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.300.770 -54.136.656
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.820.209 -2.282.131
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
822.113 -61.932.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.134.960 55.391.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.694.938 -12.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.440.022 55.403.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24.265.281 28.623.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.091.482 85.503.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
274.134.793 101.289.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -11.096.421 -8.499.398
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -444.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -19.358.503 -7.502.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.384.933 -116.990.702
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.125.512 7.255.886
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.952.572 7.255.886
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.172.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.647.839 -124.246.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-137.458.144 -103.113.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.189.695 -21.133.137
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.060.394
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.060.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.731.263 152.657.907
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
274.809.158 335.167.131
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.517.830 -102.298.417
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.108.190
Ödenen Temettüler
-128.803.767 -76.545.001
Ödenen Faiz
-7.870.874 -11.080.204
Alınan Faiz
11.760.240 6.135.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.278.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.695 120.954.745
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.181.014 21.866.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.299.709 142.821.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.730.773 113.404.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 226.030.482 256.226.071
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 226.283.905 197.023.791
Finansal Yatırımlar
57.202.504 51.444.157
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 57.202.504 51.444.157
Ticari Alacaklar
259.337.064 175.331.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.231.654 1.608.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 257.105.410 173.723.215
Diğer Alacaklar
49.956.027 57.689.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.930.965 24.164.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.025.062 33.524.518
Stoklar
10 15.933.835 14.113.626
Peşin Ödenmiş Giderler
16 30.834.465 21.045.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 73.851 251.958
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.529.478 6.554.957
ARA TOPLAM
655.151.129 523.455.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.151.129 523.455.138
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 334.290 166.650
Diğer Alacaklar
152.631.221 151.619.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 88.141.550 95.869.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 64.489.671 55.750.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 118.006.885 95.725.908
Maddi Duran Varlıklar
11 426.630.883 321.805.178
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 494.498.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
276.144.176 263.033.821
Şerefiye
13 57.053.768 43.925.159
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 219.090.408 219.108.662
Peşin Ödenmiş Giderler
16 19.201.688 43.673.520
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 69.647.872 98.539.804
Diğer Duran Varlıklar
15 16.337.169 24.040.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.573.432.448 998.604.903
TOPLAM VARLIKLAR
2.228.583.577 1.522.060.041
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 100.186.733 4.047.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.186.733 4.047.575
Banka Kredileri
7 12.817.641 3.559.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 87.369.092 487.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 454.508.235 229.741.802
Ticari Borçlar
124.099.499 99.964.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 20.344.653 9.649.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 103.754.846 90.314.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 63.476.523 39.211.242
Diğer Borçlar
17.231.676 12.845.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 17.231.676 12.845.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 19.305.956 15.698.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 28.186.453 12.443.013
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.630.932 18.416.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.134.285 12.474.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.496.647 5.942.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.718.592 9.878.674
ARA TOPLAM
837.344.599 442.247.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
837.344.599 442.247.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
777.412.749 488.025.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
777.412.749 488.025.051
Banka Kredileri
7 344.276.874 478.223.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 433.135.875 9.801.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 29.081.696 27.467.482
Diğer Borçlar
16.333.110 16.098.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 16.333.110 16.098.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.036.334 1.036.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.133.441 5.876.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 51.424.013 188.220.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
876.421.343 726.724.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.765.942 1.168.972.527
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
454.445.581 336.259.562
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.295.721 -24.478.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.295.721 -24.478.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.295.721 -24.478.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.758.010 97.242.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
110.758.010 97.242.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 63.387.956 50.630.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.783.966 -16.019.346
Net Dönem Karı veya Zararı
162.511.370 204.583.956
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.372.054 16.827.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
514.817.635 353.087.514
TOPLAM KAYNAKLAR
2.228.583.577 1.522.060.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
85.361.608 -85.361.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.295.615 95.040.972 151.410.479 244.155.836 7.094.909 251.250.745
Dönem Karı (Zararı)
151.410.479 151.410.479 2.576.085 153.986.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.295.615 95.040.972 92.745.357 4.518.824 97.264.181
Kar Payları
7.533.000 -84.078.000 -76.545.000 -76.545.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -21.222.658 137.391.937 50.630.456 -16.019.346 151.410.479 326.490.868 17.070.051 343.560.919
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 336.259.562
Transferler
12.757.500 191.826.456 -204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.338 13.515.455 162.511.370 176.209.163 4.427.672 180.636.835
Dönem Karı (Zararı)
162.511.370 162.511.370 3.502.123 166.013.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
182.338 13.515.455 13.697.793 925.549 14.623.342
Kar Payları
-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.295.721 110.758.010 63.387.956 117.783.966 162.511.370 454.445.581 60.372.054 514.817.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
166.013.493 153.986.564 134.454.191 94.146.577
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
182.275 -2.307.468 -73.680 -473.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.206 -2.726.250 -62.206 -577.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
329.091 -23.064 -15.445 -2.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
329.091 -23.064 -15.445 -2.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.610 441.846 3.971 106.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
435.916 105.873
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-84.610 5.930 3.971 522
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.441.067 99.571.649 -26.674.496 73.258.410
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.441.067 99.571.649 -26.674.496 73.258.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.623.342 97.264.181 -26.748.176 72.785.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.636.835 251.250.745 107.706.015 166.931.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.427.672 7.094.909 446.510 4.217.394
Ana Ortaklık Payları
176.209.163 244.155.836 107.259.505 162.714.499
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798253
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