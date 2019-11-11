***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.279.870.060 1.004.210.608 531.086.945 462.828.884Satışların Maliyeti20 -848.105.195 -628.806.783 -304.429.485 -261.888.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)431.764.865 375.403.825 226.657.460 200.940.330BRÜT KAR (ZARAR)20 431.764.865 375.403.825 226.657.460 200.940.330Genel Yönetim Giderleri-170.647.765 -120.342.966 -65.051.982 -43.479.091Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler47.280.893 221.909.001 -13.019.799 150.315.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-63.969.444 -203.309.633 -37.348.014 -124.973.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)244.428.549 273.660.227 111.237.665 182.803.747Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.846.497 2.915.531 629.681 1.063.826Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-263 -347.435 -137.121Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16.446.463 16.303.170 9.285.796 7.009.040FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)263.721.246 292.531.493 121.153.142 190.739.492Finansman Gelirleri21 36.760.108 81.722.836 20.767.534 49.606.148Finansman Giderleri22 -110.514.164 -214.452.216 26.785.806 -145.520.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)189.967.190 159.802.113 168.706.482 94.825.411Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.953.697 -5.815.549 -34.252.291 -678.834Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -48.848.360 -21.325.584 -36.745.669 -12.558.640Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 24.894.663 15.510.035 2.493.378 11.879.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)166.013.493 153.986.564 134.454.191 94.146.577DÖNEM KARI (ZARARI)166.013.493 153.986.564 134.454.191 94.146.577Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.502.123 2.576.085 2.718.575 1.077.672Ana Ortaklık Payları162.511.370 151.410.479 131.735.616 93.068.905Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.234.891 85.287.540Dönem Karı (Zararı)166.013.493 153.986.564Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.262.579 205.222.412Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 91.696.258 33.451.793Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.798.318 4.761.994Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.867.089 7.773.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.867.089 7.773.696Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.394.842 10.035.852Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.760.240 -6.135.648Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler45.155.082 16.171.500Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.845.072 162.254.794Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -16.446.463 -16.303.170Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.953.697 5.815.549Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.846.234 -2.568.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-70.141.279 -257.919.147Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.886.392 -15.821.323Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.866.320 -293.264.571İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-623.008 -139.501.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-104.243.312 -153.763.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.300.770 -54.136.656Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.820.209 -2.282.131Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)822.113 -61.932.949Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.134.960 55.391.544İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.694.938 -12.377İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.440.022 55.403.921Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24.265.281 28.623.093Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.091.482 85.503.846Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları274.134.793 101.289.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -11.096.421 -8.499.398Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -444.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -19.358.503 -7.502.891YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-138.384.933 -116.990.702İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -13.923.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.125.512 7.255.886Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.952.572 7.255.886Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.172.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-149.647.839 -124.246.588Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-137.458.144 -103.113.451Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.189.695 -21.133.137Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler9.060.394İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler9.060.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.731.263 152.657.907Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri274.809.158 335.167.131Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-199.517.830 -102.298.417Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.108.190Ödenen Temettüler-128.803.767 -76.545.001Ödenen Faiz-7.870.874 -11.080.204Alınan Faiz11.760.240 6.135.648Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.278.750YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)118.695 120.954.745Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.181.014 21.866.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.299.709 142.821.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ196.730.773 113.404.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 226.030.482 256.226.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 226.283.905 197.023.791Finansal Yatırımlar57.202.504 51.444.157Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 57.202.504 51.444.157Ticari Alacaklar259.337.064 175.331.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.231.654 1.608.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 257.105.410 173.723.215Diğer Alacaklar49.956.027 57.689.178İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 25.930.965 24.164.660İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.025.062 33.524.518Stoklar10 15.933.835 14.113.626Peşin Ödenmiş Giderler16 30.834.465 21.045.610Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 73.851 251.958Diğer Dönen Varlıklar15 15.529.478 6.554.957ARA TOPLAM655.151.129 523.455.138TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR655.151.129 523.455.138DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 334.290 166.650Diğer Alacaklar152.631.221 151.619.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 88.141.550 95.869.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 64.489.671 55.750.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 118.006.885 95.725.908Maddi Duran Varlıklar11 426.630.883 321.805.178Kullanım Hakkı Varlıkları12 494.498.264Maddi Olmayan Duran Varlıklar276.144.176 263.033.821Şerefiye13 57.053.768 43.925.159Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 219.090.408 219.108.662Peşin Ödenmiş Giderler16 19.201.688 43.673.520Ertelenmiş Vergi Varlığı23 69.647.872 98.539.804Diğer Duran Varlıklar15 16.337.169 24.040.111TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.573.432.448 998.604.903TOPLAM VARLIKLAR2.228.583.577 1.522.060.041KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 100.186.733 4.047.575İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.186.733 4.047.575Banka Kredileri7 12.817.641 3.559.964Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 87.369.092 487.611Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 454.508.235 229.741.802Ticari Borçlar124.099.499 99.964.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 20.344.653 9.649.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 103.754.846 90.314.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 63.476.523 39.211.242Diğer Borçlar17.231.676 12.845.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 17.231.676 12.845.993Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 19.305.956 15.698.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 28.186.453 12.443.013Kısa Vadeli Karşılıklar20.630.932 18.416.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 16.134.285 12.474.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.496.647 5.942.066Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 9.718.592 9.878.674ARA TOPLAM837.344.599 442.247.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER837.344.599 442.247.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar777.412.749 488.025.051İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar777.412.749 488.025.051Banka Kredileri7 344.276.874 478.223.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 433.135.875 9.801.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 29.081.696 27.467.482Diğer Borçlar16.333.110 16.098.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 16.333.110 16.098.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.036.334 1.036.334Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.133.441 5.876.935Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 51.424.013 188.220.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER876.421.343 726.724.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.713.765.942 1.168.972.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar454.445.581 336.259.562Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.295.721 -24.478.059Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.295.721 -24.478.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.295.721 -24.478.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.758.010 97.242.555Yabancı Para Çevrim Farkları110.758.010 97.242.555Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 63.387.956 50.630.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları117.783.966 -16.019.346Net Dönem Karı veya Zararı162.511.370 204.583.956Kontrol Gücü Olmayan Paylar60.372.054 16.827.952TOPLAM ÖZKAYNAKLAR514.817.635 353.087.514TOPLAM KAYNAKLAR2.228.583.577 1.522.060.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174Transferler85.361.608 -85.361.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.295.615 95.040.972 151.410.479 244.155.836 7.094.909 251.250.745Dönem Karı (Zararı)151.410.479 151.410.479 2.576.085 153.986.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.295.615 95.040.972 92.745.357 4.518.824 97.264.181Kar Payları7.533.000 -84.078.000 -76.545.000 -76.545.000Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -21.222.658 137.391.937 50.630.456 -16.019.346 151.410.479 326.490.868 17.070.051 343.560.919Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 336.259.562Transferler12.757.500 191.826.456 -204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.338 13.515.455 162.511.370 176.209.163 4.427.672 180.636.835Dönem Karı (Zararı)162.511.370 162.511.370 3.502.123 166.013.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)182.338 13.515.455 13.697.793 925.549 14.623.342Kar Payları-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.295.721 110.758.010 63.387.956 117.783.966 162.511.370 454.445.581 60.372.054 514.817.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)166.013.493 153.986.564 134.454.191 94.146.577DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar182.275 -2.307.468 -73.680 -473.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.206 -2.726.250 -62.206 -577.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar329.091 -23.064 -15.445 -2.029Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)329.091 -23.064 -15.445 -2.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84.610 441.846 3.971 106.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi435.916 105.873Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-84.610 5.930 3.971 522Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.441.067 99.571.649 -26.674.496 73.258.410Yabancı Para Çevrim Farkları14.441.067 99.571.649 -26.674.496 73.258.410DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.623.342 97.264.181 -26.748.176 72.785.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)180.636.835 251.250.745 107.706.015 166.931.893Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.427.672 7.094.909 446.510 4.217.394Ana Ortaklık Payları176.209.163 244.155.836 107.259.505 162.714.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798253BIST