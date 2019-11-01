***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, 31 Temmuz 2019 tarihinden beri Türkiye & MEA Ticaret Direktörü görevine vekalet eden Sn.Bekir Güneş, bu pozisyona 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren asaleten atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796140BIST