***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 09:10
n, paylarının %99,9'una sahip olduğu, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, 2010 yılından beri Yeni Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri sunan bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI"), Yeni Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda sahip olduğu havaalanı yer hizmetleri lisansının, Yeni Delhi havalimanı otoritesi Delhi International Airport Ltd. ("DIAL") tarafından açılan ihalenin sonuçlanması ile, 9 Aralık 2019 tarihinde 10 (on) yıl süreyle yenilenmesine ilişkin görevlendirme yazısı tebliğ edilmiştir. Bu tarihten itibaren 90 gün içinde CASI ve DIAL arasında 10 yıl geçerli olacak imtiyaz anlaşması imzalanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802746
BIST
11:17109.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 343,95
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:175,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 5,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:176,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:17273,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,50
|Açılış
|: 273,38
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.814.624
|% 14,57
|
|PAPIL
|7,22
|80.913.464
|% 14,06
|
|RYSAS
|3,01
|16.581.315
|% 13,16
|
|HURGZ
|1,28
|846.574
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|CEMAS
|1,52
|55.776.311
|% -5,00
|
|METRO
|1,33
|39.851.738
|% -5,00
|
|THYAO
|13,86
|276.490.435
|% 0,43
|
|AFYON
|7,69
|168.226.915
|% 11,45
|
|ASELS
|19,67
|125.150.734
|% 0,61
|
|TTKOM
|7,29
|93.520.116
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,53
|90.730.890
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,53
|90.730.890
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,52
|55.776.311
|% -5,00
|
|KARSN
|1,52
|53.553.019
|% 2,70
|
|OZGYO
|1,54
|46.892.229
|% 3,36
|
|METRO
|1,33
|39.851.738
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,01
|
|Frank
|5,8666
|5,9019
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5456
|1,5533
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,03
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|