***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









n, paylarının %99,9'una sahip olduğu, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, 2010 yılından beri Yeni Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri sunan bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI"), Yeni Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda sahip olduğu havaalanı yer hizmetleri lisansının, Yeni Delhi havalimanı otoritesi Delhi International Airport Ltd. ("DIAL") tarafından açılan ihalenin sonuçlanması ile, 9 Aralık 2019 tarihinde 10 (on) yıl süreyle yenilenmesine ilişkin görevlendirme yazısı tebliğ edilmiştir. Bu tarihten itibaren 90 gün içinde CASI ve DIAL arasında 10 yıl geçerli olacak imtiyaz anlaşması imzalanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802746BIST