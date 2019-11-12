GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.11.2019 14:32
GÜNCEL HABERLER

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00
Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552000000 314640000 INR 57,00
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00
Celebi Ground Handling Europe S.L. Yer Hizmeti 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00
Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 24.430.000,00 24.405.570,00 INR 99,90
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 114.000.000,00 113.965.800,00 TRY 99,97
KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 20.000.000,00 10.000.000,00 INR 50,00
Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798460


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:23104.041
Değişim :  0,89% |  922,50
Açılış :  103.452  
Önceki Kapanış :  103.118  
En Yüksek
104.428 En Düşük
103.452
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 2,88 10.450.209 % 20,00  
OZGYO 1,39 225.367.668 % 19,83  
DGGYO 3,48 32.018.660 % 17,57  
ISBTR 25.656,50 436.161 % 15,00  
AKENR 0,77 48.596.531 % 14,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3881 7,4251 % -0,14  
Frank 5,7774 5,8122 % -0,20  
Riyal 1,5348 1,5425 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.453 1.453 -1,82  
Altın Gr. 270 270 -0,35  
Cumhuriyet 1.793 1.820 -11,00  
Tam 1.785 1.830 -9,41  
Yarım 863 885 -4,55  
Çeyrek 433 443 -2,28  
Gümüş.Ons 16,81 16,83 -0,03  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,01  
B. Petrol 62,41 62,41 0,23  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru