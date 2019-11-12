***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCelebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552000000 314640000 INR 57,00Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00Celebi Ground Handling Europe S.L. Yer Hizmeti 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 24.430.000,00 24.405.570,00 INR 99,90Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 114.000.000,00 113.965.800,00 TRY 99,97KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 20.000.000,00 10.000.000,00 INR 50,00Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798460BIST