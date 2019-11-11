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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.11.2019 19:13
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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
50
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ     :  11/11/2019
KARAR SAYISI      : 2019/ 50
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  11/11/2019 tarih ve 2019/50  sayılı kararı ve Denetim Komitesi'nin  11/11/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, 30/09/2019 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait Şirketimiz konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
a. Tarafımızca incelendiğini, 
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı  ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığını 
beyan ederiz.               Genel Müdür 
 
Uğur Tevfik DOĞAN                      Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN
Denetim Komitesi Üyesi                  Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798257


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