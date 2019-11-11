***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 5.870 91.612 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 7.147 7.147 0 0 -48.736 -48.736 -41.589 -13.464 -55.053Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.736 -48.736 -48.736 -15.315 -64.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 7.147 7.147 0 0 0 0 7.147 1.851 8.998Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214 0 2.214 2.214 69.786 72.000Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 13.017 98.759 63.345 603.307 -48.736 554.571 982.029 210.852 1.192.881Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 9.483 94.166 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11 0 11 455 466 0 0 -83.055 -83.055 -82.589 -9.027 -91.616Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.055 -83.055 -83.055 -9.289 -92.344Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11 0 11 455 466 0 0 0 0 466 262 728Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 9.938 94.632 63.407 603.899 -83.055 520.844 944.237 274.331 1.218.568Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.020 -97.566Dönem Karı (Zararı)-92.344 -64.051Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-92.344 -64.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.377 81.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 44.640 41.994Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler618 756Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 618 756Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.356 11.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.246 5.202Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.728 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.382 5.816Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.891 1.039Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.129 -5.912Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.238 6.951Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.445 39.746Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -8.639 -6.516Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-152 -834Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -5.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.375 -98.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.258 -61.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-182 1.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.076 -62.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler496 -962İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)496 -962Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler54.092 -54.388Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.232 47.127İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-69.907 30.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.675 16.215Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.313 -15İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.313 -15Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.012 6.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.852 -35.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-149 -26.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.001 -9.035Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.342 -81.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.641 -3.698Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.037 -12.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.619 -2.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178 4.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.876 -24.958Verilen Nakit Avans ve Borçlar-45 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-45 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 9.937İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 9.937Alınan Faiz3.124 2.263Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 5.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.177 114.177Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri75.984 72.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.848İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.972 139İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.896 -495Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.239 0Ödenen Faiz-2.644 -1.315YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.462 14.090Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.235 -4.039NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.697 10.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 90.449 56.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 86.752 66.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 86.752 90.449Ticari Alacaklar262.559 252.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 805 623İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 261.754 251.675Diğer Alacaklar6.836 7.188İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 286 241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.550 6.947Türev Araçlar0 428Stoklar9 154.978 206.224Peşin Ödenmiş Giderler10.1 15.062 15.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 462 5.597Diğer Dönen Varlıklar12.224 7.961ARA TOPLAM538.873 585.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR538.873 585.669DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.348 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.2 1.348 0Diğer Alacaklar774 873İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar774 873Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller369.750 369.750Maddi Duran Varlıklar11 508.767 527.486Kullanım Hakkı Varlıkları12 8.969 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar198.166 198.202Şerefiye14 192.568 191.772Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.598 6.430Peşin Ödenmiş Giderler238 454Ertelenmiş Vergi Varlığı24 22.472 25.104Diğer Duran Varlıklar35.210 33.397TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.145.694 1.155.266TOPLAM VARLIKLAR1.684.567 1.740.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.148 513İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.148 513Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.148 513Ticari Borçlar196.849 253.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 42.831 112.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.3 154.018 141.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.894 5.161Diğer Borçlar54.489 46.756İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 53.416 44.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.073 2.386Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 5.549 8.561Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.885 1.406Kısa Vadeli Karşılıklar34.385 28.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.975 1.563Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31.410 26.455Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.199 8.117ARA TOPLAM323.398 352.033TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER323.398 352.033UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 5.339 260İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.339 260Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.339 260Diğer Borçlar51.324 50.032İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 51.324 50.032Uzun Vadeli Karşılıklar47.855 49.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.1 19.183 22.082Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar28.672 27.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 38.083 54.625TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.601 154.702TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER465.999 506.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar944.237 1.018.495Ödenmiş Sermaye18 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları18 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)18 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)84.694 84.683Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 84.694 84.683Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 100.958 100.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -15.687 -15.698Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.938 9.483Yabancı Para Çevrim Farkları9.938 9.483Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.407 63.345Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları603.899 601.152Net Dönem Karı veya Zararı-83.055 -5.522Kontrol Gücü Olmayan Paylar274.331 215.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.218.568 1.234.200TOPLAM KAYNAKLAR1.684.567 1.740.935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 564.065 766.883 225.976 266.065Satışların Maliyeti19 -555.659 -645.331 -219.632 -231.407TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.406 121.552 6.344 34.658BRÜT KAR (ZARAR)19 8.406 121.552 6.344 34.658Genel Yönetim Giderleri20 -88.803 -93.616 -29.862 -34.856Pazarlama Giderleri-17.508 -22.622 -4.901 -8.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 15.547 7.898 3.607 3.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -19.173 -64.385 -3.012 -47.645ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-101.531 -51.173 -27.824 -52.284Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 152 6.631 0 650FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-101.379 -44.542 -27.824 -51.634Finansman Gelirleri23.1 14.900 9.077 3.325 7.213Finansman Giderleri23.2 -14.504 -35.102 -2.011 -25.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-100.983 -70.567 -26.510 -69.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.639 6.516 791 9.994Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.052 -1.872 -2.897 5.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 13.691 8.388 3.688 4.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-92.344 -64.051 -25.719 -59.473DÖNEM KARI (ZARARI)-92.344 -64.051 -25.719 -59.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.289 -15.315 11 -9.933Ana Ortaklık Payları-83.055 -48.736 -25.730 -49.540Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 25 -0,95920000 -0,56280000 -0,29710000 -0,57210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar707 8.998 -346 5.108Yabancı Para Çevrim Farkları707 8.998 -346 5.108DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)728 8.998 -346 5.108TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.616 -55.053 -26.065 -54.365Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.027 -13.464 -180 -8.755Ana Ortaklık Payları-82.589 -41.589 -25.885 -45.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798301BIST