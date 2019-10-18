***COSMO* *RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.10.2019 17:08
***COSMO******RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler COSMO, RALYH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
COSMO 1 COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN UZUNYOL 118.332,000
RALYH 2 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E ÇAGATAY ÖZKAN 35.595,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793947
BIST
17:0898.406
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 3.509,63
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
17:085,7935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
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|Açılış
|: 5,7770
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
17:086,4545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0338
|Açılış
|: 6,4250
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
17:08277,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,23
|Açılış
|: 277,24
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59