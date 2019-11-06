***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.11.2019 14:37
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/04/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTPFC22011
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/11/2019
Vadesi (Gün)
100
İtfa Tarihi
14/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796891
BIST
15:05101.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 801,43
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:055,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:05274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.029.486
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,23
|47.768.477
|% 14,09
|
|BERA
|4,15
|164.532.953
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.530.752
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|ASELS
|18,57
|312.466.812
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|233.846.436
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,30
|140.462.449
|% 2,22
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4297
|% 0,06
|
|Frank
|5,7691
|5,8038
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-1,07
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,18
|
|Yarım
|877
|900
|-2,02
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,27
|