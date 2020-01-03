***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.01.2020 18:20
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CRDFA payında 06/01/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 05/02/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807562
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0200
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 4,86
|Açılış
|: 297,48
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8015
|7,8406
|% -0,02
|
|Frank
|6,1354
|6,1723
|% 0,46
|
|Riyal
|1,5885
|1,5965
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,40
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,12
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|1,89
|
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