***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2020 10:00
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808090
BIST
11:54112.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.390,17
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:545,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:546,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:54300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,86
|12.627.017
|% 13,94
|
|BURVA
|11,36
|2.834.546
|% 11,81
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.710.996
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ASELS
|22,26
|203.663.719
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,18
|137.206.369
|% 0,11
|
|GARAN
|10,75
|100.938.764
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,56
|69.459.401
|% 2,63
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,80
|75.426.048
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.361.167
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% 0,10
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5848
|1,5927
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,46
|
|Yarım
|959
|984
|-7,48
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,50
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