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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

28.12.2019 15:47
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
364.408.516,52 UAH (değerleme raporunda kullanılan 27.00 USD/UAH kur ile hesaplanan USD karşılığı 13.496.648,76 USD'dır.)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31/12/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
153,051,997.23 UAH
Beher Payın Alış Fiyatı
0,6377 TL
Toplam Tutar
40,165,127.01 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 42
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 42
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 10,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 27,22
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
ALTINBAŞ HOLDİNG şirketimizin % 85 oranında ana ortağı konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DEĞERLEME RAPORU
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22/04/2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
MILLSTONE & CO UKRAINE LTD.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
16.100.000 USD (95.634.000.TL sözleşme kuru ile hesaplanmıştır)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporuna uygun yapılmıştır.
Açıklamalar

             Şirket Genel Müdürlüğü'müzce hazırlanan Joint Company West Finance and Credit Bank'a iştirak  edilmesi teklifi
ekleri ile birlikte değerlendirilmiştir
Bu  kapsamda
Ukrayna'da kurulu bankacılık lisansı ile faaliyet gösteren Joint Company West Finance And Credit Bank'a iştirak edilmesi amacıyla şirketimiz değerleme niteliğine ve yeterli sertifikalara sahip "Millstone&Co Ukraine Ltd." (Kiev  Heritage Center  28 Verkhniy Val Str. Kiev 04071 Ukraine) değerleme firmasından değerleme hizmet almıştır. Bu hizmet kapsamında hazırlanan 22.04.2019 tarihli değerleme raporu Yönetim Kurulumuz tarafınca incelenmiş ve raporun piyasa gerçekliğine uygun fiyat belirleme açısından yeterli olduğuna kanaat getirmiştir.
 
Değerleme Raporu dikkate alınarak Joint Company West Finance And Credit Bank'ın öz kaynakları üzerinden değer biçilmesine ve 22.04.2019 tarihli raporda önerildiği üzere, öz kaynaklara 1,08 çarpanın uygulanması suretiyle beher hisse bedelinin belirlenmesi Yönetim Kurulumuz tarafınca uygun görülmüştür.  
 
Bu kapsamda Joint Company West Finance And Credit Bank'ın tüm paylarının %.42'sine denk gelen 62.984.361 adet payın 40.165.127,01 TL toplam bedelle satın alınmasına nihai satış bedelinin belirlenmesinde hisse devir tarihindeki öz kaynakların ve işbu kararımızda belirlenen çarpanın esas alınmasına ve nakden ödenmesine  karar verilmiştir.
Hisse devir işlemlerinin 31.12.2020'ye kadar tamamlanması için gerekli başvuruların Ukrayna Merkez Bankası ve ilgili mercilere yapılmasına karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805682


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7696 7,8086 % 1,02  
Frank 6,0923 6,1290 % 1,20  
Riyal 1,5833 1,5912 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 -1,53  
Altın Gr. 289 289 1,15  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,17  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 68,11 68,11 0,20  
Seans Raporu
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