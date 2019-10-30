***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler28 80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357Yeni Bakiye80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 17.937.229 17.937.229Kar Dağıtımı2.775.667 -22.970.330 -20.194.663Dağıtılan Temettü0 -20.194.663 -20.194.663Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.775.667 -2.775.667 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -27.987 50.414.708 59.973 17.937.229 0 148.383.923Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler28 80.000.000 0 0 0 0 15.527 0 0 0 0 0 0 27.214.708 59.973 23.713.740 0 131.003.948Yeni Bakiye80.000.000 0 0 0 0 15.527 0 0 0 0 0 0 27.214.708 59.973 23.713.740 0 131.003.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.390.497 0 18.390.497Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.713.740 -1 -23.713.740 0 -1Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.713.740 0 -23.713.740 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 0 0 0 0 15.527 0 0 0 0 0 0 50.928.448 59.972 18.390.497 0 149.394.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ82.135.538 112.226.889 26.103.513 41.501.295FAKTORİNG GELİRLERİ29 82.135.538 112.226.889 26.103.513 41.501.295Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler71.031.236 94.995.721 22.614.731 35.745.384İskontolu60.976.963 79.881.714 20.809.168 29.559.768Diğer10.054.273 15.114.007 1.805.563 6.185.616Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar11.104.302 17.231.168 3.488.782 5.755.911İskontolu6.680.674 11.989.411 2.534.988 3.831.305Diğer4.423.628 5.241.757 953.794 1.924.606FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -43.721.014 -73.062.630 -13.455.909 -27.891.360Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-37.705.704 -64.535.029 -12.803.342 -22.649.146Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.479.534 -8.089.560 -163.376 -5.080.878Diğer Faiz Giderleri0 -163.897 0 -1.167Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.535.776 -274.144 -489.191 -160.169BRÜT KAR (ZARAR)38.414.524 39.164.259 12.647.604 13.609.935ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -12.883.739 -15.944.248 -4.018.874 -5.483.607Personel Giderleri-8.092.847 -8.330.332 -2.342.401 -2.352.753Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-261.702 -314.411 -92.315 -99.755Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-4.529.190 -7.299.505 -1.584.158 -3.031.099Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)25.530.785 23.220.011 8.628.730 8.126.328DİĞER FAALİYET GELİRLERİ34 7.072.562 10.527.320 2.488.493 4.916.950Bankalardan Alınan Faizler654.947 143.928 102.840 122.917Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 110.959 0 110.959Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı4.912.762 9.250.390 2.037.270 4.323.907Diğer1.504.853 1.022.043 348.383 359.167KARŞILIK GİDERLERİ35 -4.713.846 -842.735 -1.946.631 -453.319Özel Karşılıklar-4.713.846 -842.735 -1.946.631 -453.319Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)36 -4.251.316 -9.736.309 -1.943.842 -4.429.203Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-4.251.316 -9.689.907 -1.943.842 -4.429.202Diğer0 -46.402 0 -1NET FAALİYET KARI (ZARARI)23.638.185 23.168.287 7.226.750 8.160.756BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.638.185 23.168.287 7.226.750 8.160.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22.c -5.247.688 -5.231.058 -1.568.955 -1.914.358Cari Vergi Karşılığı-5.304.569 -5.295.357 -1.581.683 -1.936.194Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -9.520 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi56.881 73.819 12.728 21.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,23000000 0,22000000 0,07000000 0,08000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı18.333.616 17.937.229Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri29 66.972.337 94.995.721Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri32 -42.185.238 -72.788.486Alınan Temettüler0 110.959Alınan Ücret ve Komisyonlar29 11.104.302 17.231.168Elde Edilen Diğer Kazançlar32 6.417.615 -436.827Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler33 -12.883.739 -15.944.248Ödenen Vergiler22 -3.615.178 -5.231.058Diğer-7.476.483 0Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-12.589.058 234.715.573Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış10 -11.724.015 230.017.628Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış13 410.216 756.966Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)10 -487.386 1.249.988Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)22 0 712.424Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13,26,22 -787.873 1.978.567Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.744.558 252.652.802YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller20 -286.111 -73.997Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller20.236 4.293Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-265.875 -69.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24 51.013.687 -208.219.261Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı24 -55.406.611 0Temettü Ödemeleri0 -20.194.663Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.392.924 -228.413.924Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.085.759 24.169.174Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6 752.639 2.926.159Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6 1.838.398 27.095.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 1.838.398 0 1.838.398 752.639 0 752.639GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)397.405.247 9.110 397.414.357 379.996.685 5.693.657 385.690.342Faktoring Alacakları391.971.806 9.110 391.980.916 377.042.608 5.693.657 382.736.265İskontolu Faktoring Alacakları (Net)10 325.198.023 0 325.198.023 287.236.070 5.685.165 292.921.235Diğer Faktoring Alacakları10 66.773.783 9.110 66.782.893 89.806.538 8.492 89.815.030Takipteki Alacaklar14 25.305.052 0 25.305.052 24.134.112 0 24.134.112Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-19.871.611 0 -19.871.611 -21.180.035 0 -21.180.035ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)20 521.488 0 521.488 158.631 0 158.631MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)21 169.525 0 169.525 205.184 0 205.184YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 0 0 0 22 233.256 0 233.256 228.354 0 228.354DİĞER AKTİFLER13 6.285.746 0 6.285.746 6.695.962 0 6.695.962ARA TOPLAM406.453.660 9.110 406.462.770 388.037.455 5.693.657 393.731.112SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)5.962.302 0 5.962.302 6.200.598 0 6.200.598Satış Amaçlı23 5.962.302 0 5.962.302 6.200.598 6.200.598Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI412.415.962 9.110 412.425.072 394.238.053 5.693.657 399.931.710YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER24 229.018.600 0 229.018.600 176.585.328 1.419.585 178.004.913FAKTORİNG BORÇLARI10 801.369 0 801.369 1.288.755 0 1.288.755KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 195.490 0 195.490 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)25 28.836.533 0 28.836.533 84.243.144 0 84.243.144GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR1.449.179 0 1.449.179 1.159.620 0 1.159.620Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı26 1.449.179 0 1.449.179 1.159.620 0 1.159.620Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU22 1.591.525 0 1.591.525 1.539.419 0 1.539.419ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 51.979 0 51.979SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 1.137.932 0 1.137.932 2.639.932 0 2.639.932ARA TOPLAM263.030.628 0 263.030.628 267.508.177 1.419.585 268.927.762SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR149.394.444 0 149.394.444 131.003.948 0 131.003.948Ödenmiş Sermaye28 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler28 15.527 0 15.527 15.527 0 15.527Kar Yedekleri50.928.448 0 50.928.448 27.214.708 0 27.214.708Yasal Yedekler28 27.983.276 0 27.983.276 26.797.589 0 26.797.589Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler28 22.945.172 0 22.945.172 417.119 0 417.119Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar18.450.469 0 18.450.469 23.773.713 0 23.773.713Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı28 59.972 0 59.972 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı18.390.497 0 18.390.497 23.713.740 0 23.713.740YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI412.425.072 0 412.425.072 398.512.125 1.419.585 399.931.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ128.032.326 128.032.326 963.596.288 963.596.288RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ164.235.236 47.043.671 211.278.907 828.133.268 41.298.201 869.431.469ALINAN TEMİNATLAR34.668.335.780 108.468.619 34.776.804.399 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711VERİLEN TEMİNATLAR55.000.000 55.000.000 50.225.601 50.225.601TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 4.719.960 4.719.960Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 4.719.960 4.719.960Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 4.719.960 4.719.960EMANET KIYMETLER498.316.078 56.931.861 555.247.939 446.599.921 56.556.222 503.156.143NAZIM HESAPLAR TOPLAMI35.513.919.420 212.444.151 35.726.363.571 35.176.573.359 204.402.813 35.380.976.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795451BIST