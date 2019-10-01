***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.10.2019 15:34
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.10.2019
Genel Kurul Tarihi 07.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması
4 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789394
BIST
11:15104.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 248,67
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:155,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:156,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:15273,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 273,17
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26