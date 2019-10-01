***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.10.2019Genel Kurul Tarihi 07.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması4 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789394BIST