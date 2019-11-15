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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.11.2019 14:31
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.10.2019
Genel Kurul Tarihi 07.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması
4 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 14.11.2018 tarih 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazı ile 2018 yılı ve öncesindeki karın dağıtımı hususu kurumun iznine bağlandığı bildirilmiştir
Bu çerçevede şirket yönetim kurulu tarafından alınan 01.10.2019/24 tarih ve sayılı nakit kar payı dağıtım kararı ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş fakat 07.11.2019 tarihi itibariyle kurumdan henüz bir geri dönüş yapılmamıştır.
Geçmiş yıl karlarından ayrılan, dağıtılabilir yedeklerden 20.850.000-TL' nin
tarih ve dağıtım şartları şirket Yönetim Kurulu' nun 01.10.2019/24 tarih ve sayılı kararında önerdiği şekliyle olmak kaydıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı iznin alınmasını müteakip dağıtılması, ilgili iznin BDDK tarafınca verilmemesi halinde işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesini arz ve teklif ederim.
4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799116


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YAPRK 5,63 5.589.427 % 12,83  
HURGZ 1,00 61.110.492 % 12,36  
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Riyal 1,5294 1,5370 % 0,07  
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Cumhuriyet 1.798 1.825 -9,00  
Tam 1.790 1.835 -6,39  
Yarım 865 888 -3,09  
Çeyrek 434 444 -1,54  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,13  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 62,02 62,02 -0,26  
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