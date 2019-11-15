***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.10.2019Genel Kurul Tarihi 07.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması4 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.3. Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 14.11.2018 tarih 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazı ile 2018 yılı ve öncesindeki karın dağıtımı hususu kurumun iznine bağlandığı bildirilmiştirBu çerçevede şirket yönetim kurulu tarafından alınan 01.10.2019/24 tarih ve sayılı nakit kar payı dağıtım kararı ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş fakat 07.11.2019 tarihi itibariyle kurumdan henüz bir geri dönüş yapılmamıştır.Geçmiş yıl karlarından ayrılan, dağıtılabilir yedeklerden 20.850.000-TL' nintarih ve dağıtım şartları şirket Yönetim Kurulu' nun 01.10.2019/24 tarih ve sayılı kararında önerdiği şekliyle olmak kaydıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı iznin alınmasını müteakip dağıtılması, ilgili iznin BDDK tarafınca verilmemesi halinde işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesini arz ve teklif ederim.4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799116BIST