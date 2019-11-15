***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBilindiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri' nin kar dağıtım talepleri BDDK' nun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısı ile kurumun iznine bağlanmıştır. BDDK' nun 13/11/2019 tarih ve 12509071-103.02.01-E.13304 tarih ve sayılı yazısı ile "BDDK' nun şirketlerin özkaynak yapısını olabildiğince güçlü tutma noktasındaki ihtiyatlı politikasının devam ettiği, bu nedenle kar dağıtım talebimizin uygun bulunmadığı" tarafımıza bildirilmiştir. 07.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. maddesi çerçevesinde alınan karar gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması nedeniyle kar dağıtım kararı resen geçersiz hale gelmiş olup, söz konusu tutarın yedeklerde tutulmasına devam edilecektir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799114BIST