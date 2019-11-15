***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
15.11.2019 14:25
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Bilindiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri' nin kar dağıtım talepleri BDDK' nun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısı ile kurumun iznine bağlanmıştır. BDDK' nun 13/11/2019 tarih ve 12509071-103.02.01-E.13304 tarih ve sayılı yazısı ile "BDDK' nun şirketlerin özkaynak yapısını olabildiğince güçlü tutma noktasındaki ihtiyatlı politikasının devam ettiği, bu nedenle kar dağıtım talebimizin uygun bulunmadığı" tarafımıza bildirilmiştir. 07.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. maddesi çerçevesinde alınan karar gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması nedeniyle kar dağıtım kararı resen geçersiz hale gelmiş olup, söz konusu tutarın yedeklerde tutulmasına devam edilecektir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799114
BIST
17:49105.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.716,63
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:495,7474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:496,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:49270,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.020.486
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.655
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.474.630
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.004.293
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|GARAN
|9,94
|501.843.062
|% 2,05
|
|PGSUS
|75,35
|339.601.610
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|297.968.767
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|262.681.268
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.261.562
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.815.427
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7827
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
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