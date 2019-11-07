***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Ödemesine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.11.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 Peşin 0,2606250 26,0625 15 0,2215312 22,15312B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 Peşin 0,2606250 26,0625 15 0,2215312 22,15312Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)31.12.2019 31.12.2019Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 0 0B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutarın ana sözleşmemizin 20. Maddesi uyarınca ekteki tabloda belirtildiği şekilde nakden dağıtılmasına karar vermiş olup, kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım işlerine 31.12.2019 tarihinden geç olmamak kaydıyla başlamak kaydıyla kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Buna göre 1 TL lik nominal hisse için brüt 0.260625-TL (net 0,2215312-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 20.850.000-TL olarak gerçekleşmesine karar vermiştir.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı'ndan gönderilen 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısı ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 2018 yılında elde edilecek karlar ile 2018 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerden yapılması planlanan temettü dağıtımlarının kurumun iznine bağlandığı bildirilmiştir.Bu çerçevede alınan nakit kar payı dağıtım kararı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.07.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda geçmiş yıl karlarından ayrılan, dağıtılabilir yedeklerden 20.850.000-TL' nin tarih ve dağıtım şartları şirket Yönetim Kurulu' nun 01.10.2019/24 tarih ve sayılı kararında önerdiği şekliyle olmak kaydıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı iznin alınmasını müteakip dağıtılması, ilgili iznin BDDK tarafınca verilmemesi halinde işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Kar Payı Oranları Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.965.375,37* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 0 04. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 0 06. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.685.000 1.685.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 20.850.000 20.850.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 9.038.475 0 0 0,2215312 22,15312B Grubu 8.684.025 0 0 0,2215312 22,15312TOPLAM 17.722.500 0 0 0,2215312 22,15312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797186BIST