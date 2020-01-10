***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, "Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9.Km Tepe Prime İş Ve Yaşam Merkezi 6.Kat 266 C Blok N78 06800 Çankaya / ANKARA" adresinde faaliyet göstermekte olan Creditwest Faktoring A.Ş. Ankara Şubesi'nin aşağıdaki yeni adresine taşınmasına ve 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni adresinde faaliyet göstermesine karar vermiştir.Şube Adı :Creditwest Faktoring A.Ş. Ankara ŞubesiYeni Şube Adresi :Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9.Km N266 Tepe Prime İş Ve Yaşam Merkez1.Kat C Blok N31 06800 Çankaya / ANKARAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811717BIST