***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, "Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza 3 Kat:6 D:30 Ataşehir-İSTANBUL" adresinde faaliyet göstermekte olan Creditwest Faktoring A.Ş. Ataşehir Şubesi'nin 25.01.2020 tarihinden itibaren kapatılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813555BIST