***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2019 tarhli Finansal Duran Varlık Edinimi duyurumuz ile ilgili olarakSöz konusu finansal varlığın değerlemesini yapan Millstone&Co Ukraine Ltd." (Kiev Heritage Center 28 Verkhniy Val Str. Kiev 04071 Ukraine) şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Nisan 2019 tarhli duyurusunda belirtilen özelliklere haiz olup olmadığı incelemesinde değerlendirilen şirket ana sözleşmesi, ticaret sicil kaydı, değerlemede görev alan kişilerin özgeçmişleri ve direktör atanması belgelerinin tercümeleri ile 22.04.2019 tarhli değerleme raporunun tercümesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813779BIST