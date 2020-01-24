***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2019 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi duyurumuz ve 21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızla ile ilgili olarakEdinilmesine karar verilen finansal varlığın değerlemesini yapan Millstone&Co Ukraine Ltd." (Kiev Heritage Center 28 Verkhniy Val Str. Kiev 04071 Ukraine) şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği kuruluşların muadili niteliğinde olduğuna 28.12.2019 tarihli Yönetim kurulu toplantısında incelenerek karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814248BIST