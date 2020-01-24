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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.01.2020 10:31
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   28.12.2019 tarihli Finansal  Duran Varlık Edinimi  duyurumuz ve 21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızla ile ilgili olarak
Edinilmesine karar verilen finansal varlığın değerlemesini yapan  Millstone&Co Ukraine Ltd." (Kiev  Heritage Center  28 Verkhniy Val Str. Kiev 04071 Ukraine)  şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun  belirlediği kuruluşların muadili niteliğinde olduğuna 28.12.2019 tarihli Yönetim kurulu toplantısında incelenerek karar verilmiştir.
 
      
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814248


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