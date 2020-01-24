***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 10:31
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2019 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi duyurumuz ve 21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızla ile ilgili olarak
Edinilmesine karar verilen finansal varlığın değerlemesini yapan Millstone&Co Ukraine Ltd." (Kiev Heritage Center 28 Verkhniy Val Str. Kiev 04071 Ukraine) şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği kuruluşların muadili niteliğinde olduğuna 28.12.2019 tarihli Yönetim kurulu toplantısında incelenerek karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814248
BIST
11:53122.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 111,63
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:535,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:536,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:53297,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,98
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|1,65
|4.908.191
|% 6,45
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|AGYO
|2,14
|9.846.736
|% 2,39
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|ALCTL
|16,25
|14.797.579
|% 2,14
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|AKGRT
|6,73
|1.977.502
|% -1,46
|
|AYGAZ
|13,79
|2.380.571
|% -1,29
|
|AEFES
|26,10
|3.188.362
|% -0,91
|
|ARCLK
|21,78
|14.496.059
|% -0,64
|
|ASELS
|22,90
|81.516.208
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|AKENR
|1,15
|10.535.567
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,14
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|0,19
|
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