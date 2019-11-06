***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC22011 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun ihracı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.02.2020Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC22011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,95801Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.02.2020Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarTRFTPFC22011 ISIN KODLU 100 gün- 14 Şubat 2020 vadeli 30.000.000 TL nominal değerli bono satışı 06.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 06.11.2019'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796962BIST