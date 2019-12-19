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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.12.2019 13:47
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFCA1911 ISIN Kodlu Bononun İtfası Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCA1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,95637
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.12.2019
Kayıt Tarihi 18.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFTPFCA1911 ISIN KODLU 90 gün- 19 Aralık 2019 vadeli 30.000.000 TL nominal değerli bono satışı 20.09.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 20.09.2019'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804304


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OYLUM 5,29 12.496.819 % 15,00  
GLBMD 2,01 17.678.069 % 14,86  
EUKYO 2,09 7.022.813 % 11,76  
HALKS 2,20 434.991 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7310 7,7698 % -0,01  
Frank 6,0382 6,0746 % 0,25  
Riyal 1,5786 1,5865 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 0,43  
Altın Gr. 282 282 0,67  
Cumhuriyet 1.868 1.897 13,00  
Tam 1.860 1.907 11,64  
Yarım 899 922 5,63  
Çeyrek 451 461 2,82  
Gümüş.Ons 16,98 17,00 -0,03  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 0,00  
B. Petrol 66,29 66,29 0,12  
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