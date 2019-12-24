***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2019 17:13
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFC32010 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun ihracı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14.25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,03
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC32010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,96606
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.03.2020
Kayıt Tarihi 20.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
TRFTPFC32010 ISIN KODLU 90 gün- 23 Mart 2020 vadeli 35.000.000 TL nominal değerli bono satışı 24.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 24.12.2019'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805010
BIST