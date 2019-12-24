***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC32010 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun ihracı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.03.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14.25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC32010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 0,96606Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.03.2020Kayıt Tarihi 20.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarTRFTPFC32010 ISIN KODLU 90 gün- 23 Mart 2020 vadeli 35.000.000 TL nominal değerli bono satışı 24.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 24.12.2019'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805010BIST