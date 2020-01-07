***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 07.01.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı özetle?A) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında? 08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden CRDFA pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,karar vermiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoÜSTÜN CAN KABAKLI 38864597SİNEM ERMAN ARAS 21896107ÖZGÜR GÜMÜŞ 30421438BURÇİN GÜMÜŞ 44468213AHMET AĞABABAOĞLU 12500026OYLUM ÖZKAYA KORKMAZ 20231444Karar 2020/3 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808611BIST