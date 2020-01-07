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***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

07.01.2020 19:52
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***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 07.01.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı özetle?
A) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında? 08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden CRDFA pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ÜSTÜN CAN KABAKLI  38864597
SİNEM ERMAN ARAS  21896107
ÖZGÜR GÜMÜŞ  30421438
BURÇİN GÜMÜŞ  44468213
AHMET AĞABABAOĞLU  12500026
OYLUM ÖZKAYA KORKMAZ  20231444
Karar 2020/3 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808611


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