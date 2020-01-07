***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
07.01.2020 19:52
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 07.01.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı özetle?
A) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında? 08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden CRDFA pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ÜSTÜN CAN KABAKLI 38864597
SİNEM ERMAN ARAS 21896107
ÖZGÜR GÜMÜŞ 30421438
BURÇİN GÜMÜŞ 44468213
AHMET AĞABABAOĞLU 12500026
OYLUM ÖZKAYA KORKMAZ 20231444
Karar 2020/3 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808611
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
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113.387
En Düşük
112.348
18:055,9730
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,9510
18:056,6576
En Yüksek
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|: 6,6650
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|Önceki Kapanış
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6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 301,88
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|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,04
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8169
|7,8561
|% -0,29
|
|Frank
|6,1288
|6,1657
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|6,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|0,03
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,97
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