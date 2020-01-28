***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2020 10:12
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814689
BIST
11:04120.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 240,00
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.390
11:045,9394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:046,5448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:04301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,05
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.466.971
|% 14,91
|
|GRNYO
|1,73
|31.563.611
|% 14,57
|
|QNBFB
|72,30
|5.454.616
|% 14,49
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|ALYAG
|0,57
|30.611
|% -5,00
|
|HUBVC
|43,48
|10.991.525
|% -4,86
|
|THYAO
|14,29
|357.990.436
|% 1,35
|
|PETKM
|4,10
|170.015.828
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,99
|159.012.466
|% 1,01
|
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|TKNSA
|11,91
|112.328.145
|% -1,00
|
|KRDMD
|2,99
|159.012.466
|% 1,01
|
|KRSTL
|2,15
|106.666.109
|% 13,16
|
|PETKM
|4,10
|170.015.828
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,29
|44.736.839
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,66
|54.393.940
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7109
|7,7496
|% -0,34
|
|Frank
|6,0909
|6,1276
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|-5,36
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,54
|58,54
|-0,04
|