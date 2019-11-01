***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2019 19:57
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -601.338 12.318.358 -463.854.309 -305.808.897 68.590.906 68.590.906
Transferler
-305.808.897 305.808.897 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 204.317.806 213.123.513 213.123.513
Dönem Karı (Zararı)
204.317.806 204.317.806 204.317.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 8.805.707 8.805.707
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 8.204.369 12.318.358 -769.663.206 204.317.806 281.714.419 281.714.419
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375
Transferler
-11.496.411 11.496.411 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-279.174.597 -279.174.597 -279.174.597
Dönem Karı (Zararı)
-279.174.597 -279.174.597 -279.174.597
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -781.159.617 -279.174.597 -225.925.222 -225.925.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.605.310 -46.975.275
Dönem Karı (Zararı)
-279.174.597 204.317.806
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-279.174.597 204.317.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
501.790.701 -180.288.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 252.509.679 105.824.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.993.447 13.654.841
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.278.786 4.684.578
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 808.757 8.970.263
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-94.096 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.126.477 -5.923.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.652.256 28.845.110
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.525.779 -34.768.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
319.330.366 146.021.320
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.945.238 -24.124.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 324.275.604 170.145.949
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.609.885 92.443.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -73.687.348 37.028.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-872.035 -569.337.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.679.257 -44.617.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.773.091 -11.727.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.087.944 -14.243.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.861.035 2.516.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.235.172 31.445.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.235.172 31.445.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.449.320 -18.761.374
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.894.484 -12.525.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.866.013 -55.005.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.932.940 -10.173.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)