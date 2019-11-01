***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 -601.338 12.318.358 -463.854.309 -305.808.897 68.590.906 68.590.906Transferler-305.808.897 305.808.897 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.805.707 204.317.806 213.123.513 213.123.513Dönem Karı (Zararı)204.317.806 204.317.806 204.317.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.805.707 8.805.707 8.805.707Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 8.204.369 12.318.358 -769.663.206 204.317.806 281.714.419 281.714.419Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375Transferler-11.496.411 11.496.411 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-279.174.597 -279.174.597 -279.174.597Dönem Karı (Zararı)-279.174.597 -279.174.597 -279.174.597Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -781.159.617 -279.174.597 -225.925.222 -225.925.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI281.605.310 -46.975.275Dönem Karı (Zararı)-279.174.597 204.317.806Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-279.174.597 204.317.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler501.790.701 -180.288.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 252.509.679 105.824.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.993.447 13.654.841Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.278.786 4.684.578Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 808.757 8.970.263Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-94.096 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.126.477 -5.923.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 24.652.256 28.845.110Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.525.779 -34.768.733Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler319.330.366 146.021.320Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -4.945.238 -24.124.629Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 324.275.604 170.145.949Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.609.885 92.443.114Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -73.687.348 37.028.115Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-872.035 -569.337.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler70.679.257 -44.617.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.773.091 -11.727.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.087.944 -14.243.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.861.035 2.516.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.235.172 31.445.643İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.235.172 31.445.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-96.449.320 -18.761.374Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.894.484 -12.525.595Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler177.866.013 -55.005.216İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.932.940 -10.173.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)