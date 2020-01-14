***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun toplantısında Şirketimiz SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Hatice Kösalı Teksoy'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812288BIST